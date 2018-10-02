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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 22:09 02.10.2018 - 22:09

*** Китай и Россия "могли бы делать больше" в этом направлении, утверждают в Госдепе

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США будут продолжать решительно поддерживать санкционный режим в отношении КНДР до полной денуклеаризации, и с такой политикой согласны Китай и Россия, хотя эти страны "могли бы делать больше", заявила во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Каждый раз, когда у нас есть возможность это обсуждать, с Китаем, Россией, любой другой страной в мире, мы говорим о том, чтобы сохранить эти санкции, а не смягчать санкции против Северной Кореи до тех пор, пока мы не увидим полной и окончательной денуклеаризации, подлежащей проверке", - сказала она.

Х.Нойерт заявила, что Китай и Россия согласны с санкционной политикой, однако "могли бы делать больше" в вопросе имплементации ограничительных мер.

"Они поддерживают санкции, но они могли бы делать больше", - добавила Х.Нойерт.

Она также подчеркнула, что политика США не изменилась, и заключается в том, чтобы поддерживать максимальное давление на КНДР. Вместе с тем, Х.Нойерт указала на то, что хорошие отношения между двумя лидерами могут "помочь в достижении финальной цели".

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