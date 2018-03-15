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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:35 15.03.2018 - 20:35

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне ставят жесткость отношения к России в зависимость от "поведения Москвы".

"США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

"В частности сегодня вы видели новые санкции в отношении России", - отметила она.

ар гс

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