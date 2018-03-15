США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение - Белый Дом
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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне ставят жесткость отношения к России в зависимость от "поведения Москвы".
"США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.
"В частности сегодня вы видели новые санкции в отношении России", - отметила она.
ар гс
Интерфакс