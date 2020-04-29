Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:34

*** Если это не получится, США рассмотрят другие способы

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана, истекающего в октябре этого года, заявил в среду глава госдепартамента Майк Помпео.

"Мы будем работать по этому вопросу с СБ ООН", - сказал госсекретарь США на брифинге в Вашингтоне.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

1во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!