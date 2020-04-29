*** Если это не получится, США рассмотрят другие способы

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана, истекающего в октябре этого года, заявил в среду глава госдепартамента Майк Помпео.

"Мы будем работать по этому вопросу с СБ ООН", - сказал госсекретарь США на брифинге в Вашингтоне.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

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