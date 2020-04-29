Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:50

*** Если это не получится, США рассмотрят другие способы

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Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана, истекающего в октябре этого года, заявил в среду глава госдепартамента Майк Помпео.

"Мы будем работать по этому вопросу с СБ ООН", - сказал госсекретарь США на брифинге в Вашингтоне.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

Ранее госсекретарь США призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода (в октябре этого года - ИФ). СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".

"Мы не можем так рисковать, чтобы Иран закупал еще более передовое вооружение и передавал свои арсеналы безответственным лицам", - подчеркнул Помпео.

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