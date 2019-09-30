Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 16:56

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина нацелены на то, чтобы не дать ему чувствовать себя комфортно и избегать американского давления, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Администрация США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться (от давления - ИФ) и комфортно жить, до тех пор, пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников и партнеров", - отметил госсекретарь в заявлении.

Помпео пояснил, что ранее в понедельник США ввели дополнительные санкции, связанные с предполагаемыми попытками РФ повлиять на американские выборы.

ПОСЛЕДУЕТ

1во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!