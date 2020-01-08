Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 18:16

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

"США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - сказал Трамп в среду в Белом доме, не уточнив, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.

"Только за последние месяцы Иран захватывал судна в международных водах, нанёс неспровоцированный удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - заявил Трамп.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

1ка аю яч

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