Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 18:35

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп сообщил ему о скором введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"Президент проинструктировал меня по поводу того, что мы позднее на этой неделе подвергнем санкциям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа", - сказал Мнучин журналистам в Белом доме.

Он отметил, что часть новых санкций в отношении Ирана уже некоторое время была в работе, а другая часть стала ответом на недавние события вокруг Ирана.

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