Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 18:44

***Под санкциями оказались активы на миллиарды долларов

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп сообщил ему о скором введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"Президент проинструктировал меня по поводу того, что мы позднее на этой неделе подвергнем санкциям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа", - сказал Мнучин журналистам в Белом доме.

Он отметил, что часть новых санкций в отношении Ирана уже некоторое время была в работе, а другая часть стала ответом на недавние события, связанные с Ираном.

По его словам, расширение антииранских санкций "буквально заморозило активы еще на миллиарды долларов".

Ранее Трамп озвучивал планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявлял, что он хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, а Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но при этом он, Трамп, не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

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