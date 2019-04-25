Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 16:54

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США запретила въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Санкции против М.Хучиева, а также против его супруги Сапият Шабазовой, вводятся в связи с "грубыми нарушениями прав человека". "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", - отмечается в заявлении Госдепа США.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство "призывает Российскую Федерацию привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева".

1эф во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!