Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США запретила въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, говорится в заявлении Госдепартамента США.
Санкции против М.Хучиева, а также против его супруги Сапият Шабазовой, вводятся в связи с "грубыми нарушениями прав человека". "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", - отмечается в заявлении Госдепа США.
Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство "призывает Российскую Федерацию привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева".
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