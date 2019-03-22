Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 20:05

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в пятницу внесло Венесуэльский банк социального и экономического развития (BANDES) и еще четыре банковские структуры в санкционный список, связанный с ситуацией в Венесуэле, говорится в сообщении OFAC.

В SDN-списки попали также, венесуэльские кредитные организации Banco Bicentenario del Pueblo, Banco de Venezuela, Banco Prodem и уругвайский Banco Bandes Uruguay.

Введенные против банков санкции предполагают замораживание активов организаций на территории США.

"Члены режима Николаса Мадуро (президента Венесуэлы - ИФ) превратили BANDES и его дочерние структуры в инструмент для перевода денежных средств за границу в попытке поддержать Н.Мадуро", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

"Н.Мадуро и его помощники в стремлении удержать власть исказили первоначальную роль банка, основанного для того, чтобы помогать социальному и экономическому процветанию венесуэльского народа", - считает министр.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!