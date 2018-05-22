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Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США во вторник добавили в санкционные списки пять иранцев, передают западные СМИ со ссылкой на заявление минфина США.

Согласно утверждениям американской стороны, эти люди имеют отношение к Корпусу стражей Исламской революции.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation, заявил, что американская администрация введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности",- сказал он.

аю ар

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Интерфакс