Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 17:44

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении кубинской компании Corporacion Panamericana S.A. за сотрудничество с кубинской государственной импортно-экспортной компании Cubametales, сообщил в пятницу минфин США.

"Куба сыграла прямую роль в предотвращении возвращения Венесуэлы к демократии", - заявил заместитель минфина США Джастин Музинич.

"Министерство финансов продолжает преследовать лиц, уклоняющихся от санкций, чтобы отказать в ресурсах незаконному венесуэльскому режиму", - добавил он.

Отмечается, что Corporacion Panamericana S.A. зачислили в штат сотрудников Cubametales после того, как минфин США в июле этого года внес в санкционный список Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь, выступая перед журналистами во вторник, назвал компанию Cubametales "основным импортером венесуэльской нефти на Кубу".

После введения санкций в отношении Cubametales многие предприятия отказались от сотрудничества с компанией.

1ви ар

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