Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:37 25.09.2018 - 16:37

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США ввело ограничительные меры против шести физических лиц, в том числе ряда государственных лиц Венесуэлы, а также трех юридических лиц, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте министерства.

В частности, в санкционный список попали супруга президента Венесуэлы Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес. Помимо этого, в списке значатся три компании.

"Президент Венесуэлы Н.Мадуро опирается на круг ближайших советников, чтобы остаться у власти в то время, как его режим грабит остатки богатства Венесуэлы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон продолжает воздействовать путем санкций на ближайших соратников Н.Мадуро, чтобы оказать поддержку страдающему населению Венесуэлы.

"Министерство финансов США продолжит оказывать финансовое давление на тех, кто несет ответственность за трагический упадок венесуэльского режима", - подчеркнул С.Мнучин.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line