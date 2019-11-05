Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 18:01

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты ввели санкции против пяти венесуэльских чиновников и военных, которых считают причастными к разгону мирных демонстраций с применением силы, говорится в заявлении американского министерства финансов, распространенном во вторник.

Под санкции США попали высокопоставленный сотрудник Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН) Карлос Чиринос, который, как полагает американский Минфин, был причастен к пыткам участника акций протеста, и Нестор Уртадо, майор национальной гвардии - за чрезмерное применение силы к демонстрантам и к задержанным после акций.

Также санкции введены против Ремихио Себальоса Ичасо, являющегося адмиралом венесуэльского флота, против генсека Национального совета по обороне Хосе Феррейры и депутата Педро Эскобара. Феррейру подозревают в применении чрезмерной силы против мирных демонстрантов и журналистов.

Против Чириноса и Уртадо с сентября 2019 года действуют санкции ЕС за причастность к пыткам и серьезным нарушениям прав человека, а против Ичасо, Феррейры и Эскобара - санкции Канады за выполнение "важной роли в политическом и экономическом кризисе в Венесуэле".

США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции.

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