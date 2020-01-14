Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - США ввели санкции в отношении двух компаний, способствующих незаконной отправке северокорейских рабочих за границу, сообщает во вторник Минфин США.
"Правительство Северной Кореи продолжает использовать незаконную отправку северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом в нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН)", - говорится в заявлении Минфина США.
"Сегодняшние действия направлены против северокорейской торговой корпорации и расположенной в Китае северокорейской компании, которая помогает Северной Корее отправлять рабочих за границу", - отмечает Минфин США.
Северокорейская компания Namgang Trading Corporation, попавшая под санкции, по мнению США участвовала в отправке северокорейских рабочих в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока в 2018 году.
Базирующаяся в Китае Beijing Sukbakso способствовала деятельности Namgang Trading Corporation, отмечает американское министерство финансов.
Санкции предполагают блокировку имущества и имущественных интересов этих компаний в США.
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