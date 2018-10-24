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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 18:49 24.10.2018 - 18:49

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ряд лиц, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), был включен в

санкционные списки США по обвинениям в глобальном терроризме для отвлечения внимания от убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Чтобы отвлечь (общественность - ИФ) от новостей дня - жестокости саудовцев в Стамбуле и в Йемене, глава Минфина (США Стивен Мнучин - ИФ) - пока был в Саудовской Аравии, представьте себе - ввел санкции против Ирана за "поддержку" антииранского движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ)", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"При этом упускается из виду то, что США сейчас ведут переговоры с тем же самым "Талибаном", (США - ИФ) давно поддерживали его", - отметил он.

Западные СМИ напоминают, что накануне Минфин США ввел санкции против восьми лиц, включая двух, имеющих отношение к военизированному подразделению КСИР - "Кудс".

В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.

В октябре представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что представители талибов провели в Катаре прямые переговоры с делегацией США по решению афганского конфликта.

1аю ар

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