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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, сообщает в четверг Минфин США.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

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Интерфакс