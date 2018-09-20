США ввели санкции против одного из отделов Центрального военного совета КНР

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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:54 20.09.2018 - 19:54

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, сообщает в четверг Минфин США. Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс