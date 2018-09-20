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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 20:06 20.09.2018 - 20:06

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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, сообщает в четверг Минфин США.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

Китай стал первым иностранным покупателем систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Контракт был подписан в 2014 году. Планируется, что поставки С-400 Китаю завершатся до 2020 года.

В августе 2017 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку систем С-400 Китаю.

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