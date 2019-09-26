Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 19:22

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "тяжелые нарушения прав человека", сообщает в четверг госдеп.

"Сегодня мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека", - говорится в заявлении Помпео, размещенном в Twitter.

В нем отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро".

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