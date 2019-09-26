Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:09

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Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "тяжелые нарушения прав человека", сообщает в четверг госдеп.

"Сегодня мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека", - говорится в заявлении Помпео, размещенном в Twitter.

В нем отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро".

В заявлении, распространенном госдепартаментом США, говорится, что санкции вводятся также против четырех детей Кастро.

В нем отмечается, что как Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Кастро несет ответственность за действия, направленные на поддержку "бывшего режима Мадуро в Венесуэле".

"Сотрудничая с военными и сотрудниками разведслужб Мадуро, члены кубинских разведслужб были причастны к серьезным нарушениям прав человека и преступлениям в Венесуэле, включая пытки", - подчеркивается в заявлении.

С 19 апреля 2011 года Рауль Кастро является лидером правящей Коммунистической партии Кубы.

Рауль Кастро родился 3 июня 1931 года. С 24 февраля 2008 по 19 апреля 2018 года являлся председателем Госсовета Кубы. Это - высшая государственная должность в стране. Помимо прочего, председатель Госсовета является председателем совета министров и верховным главнокомандующим. До него председателем Госсовета был его старший брат Фидель Кастро.

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