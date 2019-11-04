Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 18:32

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает в понедельник Минфин США.

Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Али Хаменеи.

В частности, под санкции попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.

"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", - говорится в заявлении Минфина США.

Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.

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