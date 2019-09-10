Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 20:51

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти США ввели санкции против ряда террористов и лидеров террористических группировок, сообщает во вторник госдеп США.

Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, ИГ (запрещена в РФ - ИФ), а также спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против который применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечает госдеп.

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