Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 19:36

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты во вторник включили в санкционный список шесть танкеров, которые, как полагают в Вашингтоне, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении Госдепартамента США.

В нем отмечается, что танкеры принадлежат государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Речь идет о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.

В американском ведомстве также пояснили, что обнаружили еще один танкер, который 12 апреля 2019 года уже был внесен Вашингтоном в санкционные списки под названием Nedas. Позднее танкер переименовали в Esperanza.

"Куба и режим бывшего президента Мадуро (Вашингтон считает Мадуро нелегитимным президентом Венесуэлы - ИФ) продолжают пытаться обойти санкции, изменяя имена танкеров и содействуют перемещению нефти из Венесуэлы в Кубу", - отмечает со своей стороны замглавы Минфина США Джастин Музинич.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать меры для защиты народа Венесуэлы", - отметил он.

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