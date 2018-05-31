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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 16:22 31.05.2018 - 16:22

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс.

Новые пошлины вступят в силу в полночь 1 июня, отметил У.Росс.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

Таким образом, решение о введении пошлин было принято администрацией американского президента за несколько часов до завершения действия отсрочки.

Д.Трамп "принял решение не продлевать срок освобождения от новых пошлин импортируемых из Канады, Мексики и ЕС стали и алюминия, в связи с чем, для стали вводится 25%-ная пошлина, для алюминия - 10%-ная", цитирует У.Росса Dow Jones.

Министр заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Канадой, Мексикой и ЕС, поскольку в отношениях с этими торговыми партнерами у США "существуют другие вопросы", требующие решения.

"Мы по-прежнему очень хотим продолжать переговоры с этими партнерами", - отметил У.Росс.

По его словам, переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которые США вели с Канадой и Мексикой, затянулись на более долгое время, чем рассчитывала американская сторона.

Переговоры с ЕС также завершились без заключения какого-либо соглашения, отметил министр.

Решение о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия У.Росс объяснил желанием США защитить американскую производственную базу.

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