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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 7:27 18.09.2018 - 07:27

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, продолжая эскалацию торгового конфликта с КНР, объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд и предупредил, что тариф вырастет до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Политика Китая в области внешней торговли создает "серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США", говорится в заявлении президента.

Новые пошлины, которые затронут тысячи видов товаров, вступают в силу с 24 сентября и могут вырасти в конце года до 25% в случае зеркального ответа на меры США с китайской стороны.

Более того, Д.Трамп предупредил о возможности распространения дополнительных пошлин на товары на сумму в $267 млрд, то есть на весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Вашингтон изначально планировал сразу обложить китайские товары пошлиной в 25%, но в итоге предпочел поэтапный подход.

В преддверии объявления о новых шагах США представитель китайского МИД заявил, что Пекин зеркально ответит на новые пошлины.

Ранее США ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, и китайская сторона ответила ведением пошлин на американские товары на ту же сумму.

Объявление Белого дома о введении пошлин может сорвать переговоры между США и Китаем о разрешении конфликта, писала в понедельник Wall Street Journal.

С инициативой таких переговоров выступил министр финансов США Стивен Мнучин, в Пекине на выходных обсуждалась возможность направления в Вашингтон делегации, чтобы подготовить планировавшийся на эту неделю визит в американскую столицу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Однако китайские официальные лица неофициально говорили, что, если Д.Трамп реализует свои планы по введению новых пошлин, переговоры могут быть отменены.

Сейчас дополнительными тарифами обложена примерно половина китайского импорта. При этом китайские эксперты, учитывая меньший объем поставок в Китай из США, которые можно обложить ответными пошлинами, предлагают руководству страны ответить Вашингтону ограничениями на поставки китайских сырья и комплектующих американским компаниям. В частности, такие ограничения могут затронуть Apple, пишут американские СМИ.

Многие американские компании недовольны новыми пошлинами, которые могут привести к росту цен и затронуть интересы потребителей, и добились исключения целого ряда товаров из итогового списка.

Аа ак*

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