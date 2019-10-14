Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 0:48

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает американский Минфин.

Кроме того, в его заявлении говорится и о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

Ограничительные меры водятся в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, Минфин предупреждает, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции". При этом, ограничительные меры, среди прочего, не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Кроме того, США не будут препятствовать через санкции гуманитарным операциям Турции в Сирии. Также санкции будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

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