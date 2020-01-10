Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:17

***Вашингтон вводит санкции против 17 иранских производителей стали и ряда организаций

*** Под санкции попали восемь представителей иранских властей, причастных к ракетному обстрелу Ирака

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильная отрасль и горнодобывающая", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

Он отметил, что новые меры предполагают в случае необходимости дальнейшее расширение санкций против иных секторов иранской экономики.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организаций и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.

По словам министра, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальных прибылей

"В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми высокопоставленных иранских лиц, которые способствовали дестабилизирующей активности иранского режима и имели отношения к удару баллистическими ракетами в минувший вторник", - добавил Мнучин.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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