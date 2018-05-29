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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 21:44 29.05.2018 - 21:44

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американские официальные лица в преддверии запланированного саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына активизировали переговоры с представителями КНДР, а также занимаются проработкой деталей встречи в Сингапуре, заявила во вторник представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Вице-председатель Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль прибывает в Нью-Йорк и встретится с госсекретарем Помпео позднее на этой неделе", - сказала она.

"У нас также есть американская делегация, которая встречается с северокорейской (делегацией - ИФ) в демилитаризованной зоне. В делегацию США входят посол США на Филиппинах Сун Ким, член совета нацбезопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалла Шрайвера. Они планируют провести дополнительные встречи позднее на этой неделе", - добавила Х.Нойерт.

Кроме того, ряд американских представителей в настоящее время находится в Сингапуре, где они занимаются проработкой логистики встречи лидеров США и КНДР, отметила представитель Госдепа США.

По ее словам, после письма Д.Трампа, направленного Ким Чен Ыну 24 мая, северокорейцы активно взаимодействуют с США, и поэтому Вашингтон продолжает подготовку к саммиту.

"США продолжают готовиться к запланированному саммиту президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапур", - добавила она.

Ранее во вторник с подобным заявлением в "Твиттере" выступила представитель Белого дома Сара Сандерс.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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