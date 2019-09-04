Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 1:18

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер в среду начал обсуждения с чиновниками ЕС соглашения по урегулированию ситуации в Афганистане с движением "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), сообщает Associated Press.

"Переговоры (с талибами - ИФ) в некотором смысле все еще продолжаются", - сказал Эспер журналистам, путешествующим с ним из Вашингтона.

По его словам, первоначально он обсудит Афганистан за ужином в среду в немецком Штутгарте с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он планирует рассказать ему о своем видении того, "как обстоят дела" по поводу соглашения с "Талибаном".

Кроме того, у Эспера запланированы встречи с главой Минобороны Великобритании в Лондоне в пятницу и министром обороны Франции в Париже в субботу.

В интервью во время полета глава Пентагона сослался на "деликатные переговоры" и отказался уточнить, когда предполагается вывод американских военных из Афганистана.

Также он не ответил на вопрос, останутся ли какие-либо контртеррористические силы США на территории Афганистана после ухода военных. Остался также неизвестным срок, в который талибы прекратят ведение огня.

"Конфликт продолжается. Они (талибы - ИФ) проводят атаки. Афганцы ведут наступление. Мы поддерживаем афганские атаки. Вот почему мы считаем, что лучший путь вперед, если мы сможем заключить правильную сделку, - это политическое соглашение, которое приведет к жизнеспособному результату", - заявил Эспер.

Глава Пентагона также отказался говорить о своей недавней встрече с президентом США по Афганистану. Он лишь отметил, что они обсудили целый ряд вопросов, и политические решения еще не приняты.

"Я не хочу говорить ничего, что мешает этому или нарушает этот процесс", - отметил он.

Переговоры делегаций США и движения "Талибан" завершились в субботу в Дохе подписанием проекта соглашения, подразумевающего вывод войск США из Афганистана и гарантий талибов на неиспользование территории этой страны против США и их союзников, прекращение огня в Афганистане и начало межафганских мирных переговоров.

В воскресенье в Кабул для информирования правительства Афганистана о содержании подписанного документа прибыл специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад. Он провел переговоры с президентом страны Мухамадом Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, лидерами ряда политических и общественных организаций.

В интервью телеканалу Tolo News Халилзад сообщил, что окончательное соглашение с талибами будет подписано после его утверждения президентом США Дональдом Трампом и согласования с правительством Афганистана.

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