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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:48 16.07.2018 - 15:48

Стамбул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Госдеп США и представители Турции проводят переговоры о возможной продаже Анкаре ЗРК "Пэтриот", сообщает турецкое издание "Сабах" со ссылкой на зампомощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Издание уточняет, что эту возможную сделку можно рассматривать в качестве альтернативы соглашению Турции и РФ о продаже российских ЗРК С-400.

В свою очередь Т.Кайданов заявила, что США "пытаются донести до турок понимание того, что мы можем делать с "Пэтриотами".

Она отметила, что в настоящий момент американская правительственная делегация находится на авиасалоне в британском Фарнборо, где она проводит переговоры с союзниками о заключении военных контрактов. Однако она не пояснила, встречались ли американская и турецкая делегации на авиашоу.

Также Т.Кайданов упомянула соглашение о поставках С-400 в Турцию.

"В конечном счете, мы обеспокоены тем, что в случае приобретения таких систем у россиян (эта сделка - ИФ) будет способствовать наименее хорошему поведению, которое мы видели от России в разных местах, включая Европу, но и вообще везде", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне хотят быть уверенными в том, что приобретение оборонных систем союзниками США окажет лишь положительное влияние "на стратегические отношения между нами и нашими союзниками". Она уточнила, что для достижения этой цели в случае США и Турции речь должна идти о ЗРК "Пэтриот".

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что российские зенитно-ракетные системы С-400 начнут поставлять в Турцию к концу 2019 года.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла телеканалу "Фокс ньюс", что американские власти работают по всем направлениям с целью добиться от Турции отказа от приобретения у России С-400.

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