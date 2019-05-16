Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:33

Берлин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - США ведут себя по отношению к Европе, как к своей колонии, нужно развивать энергетическое сотрудничество с Россией и снять с нее санкции, заявил председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст в ходе конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

Он заявил, что Европе нужно чистое топливо, отметив, что газ нужен как переходное топливо к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

К.Эрнст сказал, что предпринимаются различные меры, чтобы американский СПГ продавался в Европе, несмотря на то, что российский газ более конкурентоспособен.

В частности, сказал депутат, США принимают меры против России, Германии и германских компаний, которые хотят принимать участие в строительстве газопровода "Северный поток 2".

"Складывается впечатление, что Германия - это колония США!" - возмутился он, добавив, что германские компании сталкиваются с проблемами - их исключают из американского рынка. "Это неприемлемо!" - подчеркнул К.Эрнст.

"У нас введется острая дискуссия, чтобы снять европейские санкции с России", - сказал он.

"Мне хотелось бы, чтобы мы думали как ограничить агрессивные действия США - это касается и вопросов с Ираном, и других вопросов - в частности пошлин, которые вводят США. Я выступаю, чтобы снять санкции и продолжить энергосотрудничество с Россией", - резюмировал глава комитета Бундестага.

Сс фф *

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