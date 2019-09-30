Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 16:33

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти США внесли в санкционные списки связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований" три компании и два физических лица, говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Так, под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований".

Все эти структуры и лица включены в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

(ПОСЛЕДУЕТ)

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