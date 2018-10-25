Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:35 25.10.2018 - 11:35

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - США вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, создавая конструкцию US-PEC, считает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"Судя по всему, США имеют собственное видение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Более того, США намерены стать крупным экспортером нефти. Фактически, мы можем говорить о возникновении конструкции "US-PEC", тем более, что с учетом недавних событий, глубину взаимоотношений США и Саудовской Аравии трудно переоценить. Состоявшийся в мае прошлого года визит Трампа в Саудовскую Аравию завершился подписанием контрактов и соглашений на сумму свыше $300 млрд в энергетике и военном сотрудничестве и заверениями о создании в США многих тысяч рабочих мест. Можно предположить, что крайне прагматичная повестка будет двигателем этих отношений и в будущем", - подчеркнул он.

От сс йм фф *

MOEX$#&: ROSN

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер