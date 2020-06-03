Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 0:49

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство США включило семь кубинских организаций в список запрещенных, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Среди этих семи организаций - одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.

Отмечается, что включенные в список семь организаций "выгодны диктатуре Кастро, режиму, который использует прибыль от этих предприятий для угнетения кубинского народа и финансирования своего вмешательства в Венесуэлу за счет кубинского народа или частного предпринимательства на Кубе".

В частности, включение финансового учреждения "FINCIMEX" в санкционный список "поможет пресечь попытки режима контролировать поток твердой валюты, принадлежащей кубинскому народу", говорится в сообщении.

"Мы настоятельно призываем всех, кто посетит остров, быть ответственным потребителем и избегать предоставления дополнительных средств репрессивному и жестокому режиму Кастро", - призвал госсекретарь США.

1вз аг

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