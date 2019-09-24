Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:08

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США во вторник внес в санкционные списки четыре компании и четыре судна за работу с нефтегазовым сектором в Венесуэле, говорится в заявлении, распространенном ведомством.

Речь идет о трех компаниях, зарегистрированных в Панаме, и об одной - на Кипре.

Суда, попавшие в санкционный список, по данным американских властей, занимались транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы на Кубу. Эти танкеры ходят под флагом Панамы.

В заявлении главы ведомства Стивена Мнучина говорится, что США продолжать предпринимать жесткие меры против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и иностранных лиц, которые его поддерживают. "Венесуэльская нефть принадлежит венесуэльскому народу, и ее нельзя использовать как инструмент для сделок, которыми поддерживают диктаторов и продлевают узурпацию демократии в Венесуэле", - отмечается в нем.

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