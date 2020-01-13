Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 16:47

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - США ввели санкции в отношении семерых граждан Венесуэлы, в частности, против нового спикера Национальной ассамблеи, сообщает в понедельник американский Минфин.

"Сегодня офис по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввел санкции в отношении семерых венесуэльских чиновников, которые от лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро организовали неудачную попытку незаконного захвата контроля над Национальной ассамблеей", - говорится в заявлении Минфина США.

В частности, в санкционный список попал депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра. По данным агентства Bloomberg, Парра прежде был союзником оппозиционера Хуана Гуайдо, однако затем перешел на сторону президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным американских властей, попавшие под санкции лица пытались помешать Гуайдо, который ранее занимал пост председателя Национальной ассамблеи, и другим венесуэльским депутатам участвовать в избрании председателя Национальной ассамблеи.

Николас Мадуро 6 января признал Луиса Парру новым спикером парламента. В ходе голосования силы безопасности, преданные Мадуро, охраняли здание Национальной ассамблеи, не допуская в здание некоторых депутатов от оппозиции. Как отметил президент, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций, а сам экс-спикер не явился, так как не набирал необходимое количество голосов.

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