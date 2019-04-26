США внесли в санкционный список главу МИД Венесуэлы Арреасу
Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Х.Арреаса занимает пост главы МИД Венесуэлы с 2017 года. Он женат на дочери покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.
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