Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:04

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Х.Арреаса занимает пост главы МИД Венесуэлы с 2017 года. Он женат на дочери покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Он добавлен в черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. Активы в США людей, попадающих в этот список, замораживаются.

В этот список также внесена судья из Венесуэлы Кароль Падилья.

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