Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 18:42

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Минфин США в среду внес в черный список пять граждан Ирана и пять связанных с ними компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, использовались для совершения закупок в обход американских санкций.

Одна из этих компаний базируется в Гонконге, а остальные четыре - в Иране.

В заявлении ведомства, распространенном в среду, говорится, что в Иране "выстраивают сложные схемы, чтобы скрыть усилия, направленные на развитие программы оружия массового поражения".

Санкции вводятся против "двух сетей, связанных с иранским режимом", которые "были вовлечены в скрытую закупочную деятельность, выгоду от которой получали многочисленные иранские военные организации".

Одна из этих сетей, как считают в Вашингтоне, пыталась получить американские технологии и электронные компоненты для лиц, связанных с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) и с разработкой ракетной программы.

Вторая сеть закупала продукцию из алюминиевого сплава для компаний, контролируемых министерством обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, полагают в Вашингтоне.

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