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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 20:31 20.09.2018 - 20:31

*** В список попали руководитель ГРУ Игорь Коробов и бизнесмен Евгений Пригожин

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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.

По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, бизнесмена Евгения Пригожина.

Также в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры.

Агентство "Блумберг" отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.

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