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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 20:03 20.09.2018 - 20:03

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 33 физических лица из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.

По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ. Так, три физических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ, и еще 30 - с разведслужбами.

Агентство "Блумберг" отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.

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