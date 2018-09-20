США внесли в санкционный список 33 российских физлица за вмешательство в выборы 2016 года
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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 33 физических лица из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.
Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.
По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ. Так, три физических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ, и еще 30 - с разведслужбами.
Агентство "Блумберг" отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.
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Интерфакс