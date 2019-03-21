*** Владивосток и Находка указаны в списке портов назначения для судов, которые США обвиняют в нарушении санкций
*** Также Минфин США ввел санкции в отношении двух китайских судоходных компаний
Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин США в четверг внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого американского ведомства.
"Это приложение не является санкционным списком", - говорится в комментарии OFAC к перечню судов, где фигурируют в том числе "Витязь" и "Тантал".
Всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов, в четверг к ним добавили еще 18 наименований из разных стран, в том числе из Сингапура, Панамы, Сьерра-Леоне, Того и других стран.
По данным США, российские суда участвовали в схемах перевозки нефти в КНДР в обход международных санкций и санкций США.
В документах OFAC опубликована карта, на которой Владивосток и Находка указаны в списке портов назначения для судов, которые США обвиняют в перегрузке нефти в открытом море для Северной Кореи.
Минфин США также в пятницу ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая. В пресс-релизе отмечается, что санкции введены против Dalian Haibo Inernational за предоставление товаров и услуг ранее попавшей под ограничительные меры северокорейской торговой компании PAEKSOL.
Вторая компания, Liaoning Danxing International, попала под действие ограничительных мер за осуществление деятельности в транспортной сфере в КНДР.
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