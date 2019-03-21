Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 19:33

*** Владивосток и Находка указаны в списке портов назначения для судов, которые США обвиняют в нарушении санкций

*** Также Минфин США ввел санкции в отношении двух китайских судоходных компаний

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин США в четверг внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого американского ведомства.

"Это приложение не является санкционным списком", - говорится в комментарии OFAC к перечню судов, где фигурируют в том числе "Витязь" и "Тантал".

Всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов, в четверг к ним добавили еще 18 наименований из разных стран, в том числе из Сингапура, Панамы, Сьерра-Леоне, Того и других стран.

По данным США, российские суда участвовали в схемах перевозки нефти в КНДР в обход международных санкций и санкций США.

В документах OFAC опубликована карта, на которой Владивосток и Находка указаны в списке портов назначения для судов, которые США обвиняют в перегрузке нефти в открытом море для Северной Кореи.

Минфин США также в пятницу ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая. В пресс-релизе отмечается, что санкции введены против Dalian Haibo Inernational за предоставление товаров и услуг ранее попавшей под ограничительные меры северокорейской торговой компании PAEKSOL.

Вторая компания, Liaoning Danxing International, попала под действие ограничительных мер за осуществление деятельности в транспортной сфере в КНДР.

1бф ар ав

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