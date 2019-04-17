Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 21:00

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минфин вводит санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить его использование режимом Венесуэлы в качестве инструмента, продолжающего разграблять венесуэльские активы и эксплуатировать госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов Стивена Мнучина.

Санкции подразумевают блокировку активов ЦБ на территории США, американцам запрещается вести с ним дела.

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