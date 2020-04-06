Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:20

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник внесет в список террористических организаций ультранационалистическое Русское имперское движение, сообщает в понедельник газета The New York Times.

Обычно в список террористических организаций власти США вносят исламских экстремистов, отмечает газета, это первый случай, когда туда попадает организация, пропагандирующая превосходство белой расы.

"Это беспрецедентные меры... они демонстрируют то, как серьезно эта администрация относится к террористической угрозе, исходящей от сторонников превосходства белой расы", - заявил координатор контртеррористического отдела госдепа США Нэйтан Сэйлс.

В список попадут и три человека, которых газета называет лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

Включение в список террористических организаций позволяет Минфину США вводить санкции. Эти меры предполагают заморозку всех активов или имущества движения, а также запрещают гражданам США вести с ним бизнес.

Такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений преуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы, отмечает газета.

Власти США не считают, что Русское имперское движение (РИД) спонсируют российские власти, отмечает газета. Движение, отмечает газета, поддерживает неонацистские организации в скандинавских странах. Так, в 2017 году Русское имперское движение упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев. Тогда сторона обвинения заявила, что двое обвиняемых были в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в одном из лагерей Русского имперского движения.

***/ 1мм во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!