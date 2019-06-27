Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 19:49

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - США не потерпят, если в ходе наступления сирийских правительственных сил в провинции Идлиб будет применяться химическое оружие, заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы дали ясно понять, что если химическое оружие будет использоваться в Идлибе, возможность чего существует всегда, то мы предпримем очень, очень жесткие действия", - цитируют Джеффри западные СМИ.

При этом он напомнил, что США уже дважды наносили удар по Сирии в ответ на применения химоружия.

Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с Москвой по тематике сирийского конфликта, и что Вашингтон предупредил Москву о недопустимости использования в Идлибе химического оружия.

Также Джеффри затронул тему иностранных боевиков группировки ИГ (Исламское государство, запрещено в РФ), находящихся в заключении на сирийской территории, и призвал страны, выходцами из которых являются эти боевики, принять их обратно и судить их по местным законам.

СМИ напоминают, что Джеймс Джеффри озвучил эти заявления в ходе встречи представителей международной коалиции против ИГ, проходившей в Брюсселе параллельно со встречами министров обороны стран НАТО.

4 апреля 2017 года в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о том, что правительственные силы, возможно, применили отравляющий газ в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия считает видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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