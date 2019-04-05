Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 16:24

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США вновь предложила России вывести военный контингент из Венесуэлы, где, по мнению Вашингтона, Москва поддерживает Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американской телепрограмме "Fox & Friends" заявил, что не видит признаков того, что Россия покидает Венесуэлу, и отметил, что вовлеченность Москвы "усугубится, прежде чем появятся какие-либо позитивные сдвиги".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!