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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:25 13.06.2018 - 17:25

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в случае, если КНДР прекратит вести переговоры в духе доброй воли по своей ядерной программе, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на главу госдепа Майка Помпео.

По словам М.Помпео США "ясно дали понять", что условием приостановки учений станет продолжение переговоров в духе доброй воли со стороны КНДР. Он отметил, что приостановка учений "больше не будет действовать", если США заключат, что переговоры больше идут не должным образом.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, назвав такие учения дорогостоящими. Также он отметил, что КНДР воспринимает их как провокацию.

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