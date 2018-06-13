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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:33 13.06.2018 - 17:33

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в случае, если КНДР прекратит вести переговоры в духе доброй воли по своей ядерной программе, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на главу госдепа Майка Помпео.

По словам М.Помпео США "ясно дали понять", что условием приостановки учений станет продолжение переговоров в духе доброй воли со стороны КНДР. Он отметил, что приостановка учений "больше не будет действовать", если США заключат, что переговоры больше идут не должным образом.

М.Помпео находится в Южной Корее, где он, как запланировано, персонально проинформирует президента страны Мун Чжэ Ина об итогах саммита США-КНДР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, назвав такие учения дорогостоящими. Также он отметил, что КНДР воспринимает их как провокацию.

Власти Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с решением Д.Трампа о приостановке совместных с Сеулом военных учений на время переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

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