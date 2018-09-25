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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:59 25.09.2018 - 16:59

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить второй блок ограничительных мер против Тегерана 5 ноября. "В прошлом месяце мы начали восстанавливать санкции против Ирана, которые ранее были сняты в соответствии с условиями иранской сделки", - сказал Д.Трамп, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН. "Дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября", - подчеркнул американский лидер. ПОСЛЕДУЕТ 1тэ ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс