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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить второй блок ограничительных мер против Тегерана 5 ноября.

"В прошлом месяце мы начали восстанавливать санкции против Ирана, которые ранее были сняты в соответствии с условиями иранской сделки", - сказал Д.Трамп, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября", - подчеркнул американский лидер.

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Интерфакс