США восстановят санкции против Ирана в две стадии - 4 августа и 6 ноября, заявляют в госдепе
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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Директор по политическому планированию госдепа США Брайан Хук заявил в понедельник, что США вновь введут в действие санкции против Ирана в два приема - 4 августа и 6 ноября.
"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.
Он уточнил, что данные санкции будут касаться автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.
"Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана", - отметил он.
Б.Хук подчеркнул, что цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти.
В то же время Б.Хук заявил, что США не ставят своей задачей "смену режима" в Иране, а "изменение поведения руководства Ирана, чтобы оно (поведение - ИФ) соответствовало тому, что в самом деле хочет иранский народ".
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Интерфакс