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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 17:23 02.07.2018 - 17:23

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Директор по политическому планированию госдепа США Брайан Хук заявил в понедельник, что США вновь введут в действие санкции против Ирана в два приема - 4 августа и 6 ноября.

"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.

Он уточнил, что данные санкции будут касаться автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

"Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана", - отметил он.

Б.Хук подчеркнул, что цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти.

В то же время Б.Хук заявил, что США не ставят своей задачей "смену режима" в Иране, а "изменение поведения руководства Ирана, чтобы оно (поведение - ИФ) соответствовало тому, что в самом деле хочет иранский народ".

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